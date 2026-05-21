Sorpreso a rubare panetti di burro | spintoni al vigilante direttore scaraventato contro un muro

Da bresciatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di portare via 14 confezioni di burro dal supermercato. Alla vista del personale di sicurezza, ha reagito spintonando il vigilante e ha colpito con forza il direttore, scaraventandolo contro un muro nel tentativo di sfuggire alla cattura. L'episodio si è verificato nel pomeriggio in un punto vendita di Rovato, dove sono intervenute le forze dell’ordine. La persona è stata successivamente fermata e condotta in commissariato.

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Ha rubato 14 confezioni di burro dagli scaffali della Conad di Rovato e, quando è stato scoperto, ha aggredito il vigilante e afferrato alla testa il direttore del supermercato per tentare di guadagnarsi la fuga. Per questo un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale con l’accusa di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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