Sorpreso a rubare panetti di burro | spintoni al vigilante direttore scaraventato contro un muro

Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di portare via 14 confezioni di burro dal supermercato. Alla vista del personale di sicurezza, ha reagito spintonando il vigilante e ha colpito con forza il direttore, scaraventandolo contro un muro nel tentativo di sfuggire alla cattura. L'episodio si è verificato nel pomeriggio in un punto vendita di Rovato, dove sono intervenute le forze dell’ordine. La persona è stata successivamente fermata e condotta in commissariato.

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