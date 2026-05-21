Sorpreso a rubare panetti di burro | spintoni al vigilante direttore scaraventato contro un muro
Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di portare via 14 confezioni di burro dal supermercato. Alla vista del personale di sicurezza, ha reagito spintonando il vigilante e ha colpito con forza il direttore, scaraventandolo contro un muro nel tentativo di sfuggire alla cattura. L'episodio si è verificato nel pomeriggio in un punto vendita di Rovato, dove sono intervenute le forze dell’ordine. La persona è stata successivamente fermata e condotta in commissariato.
Ha rubato 14 confezioni di burro dagli scaffali della Conad di Rovato e, quando è stato scoperto, ha aggredito il vigilante e afferrato alla testa il direttore del supermercato per tentare di guadagnarsi la fuga. Per questo un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale con l’accusa di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sullo stesso argomento
Sorpreso a rubare a Cantù reagisce con violenza contro gli agenti, 20enne accompagnato al CPRUn cittadino tunisino di 20 anni stato arrestato e successivamente espulso a Cantù dopo essersi reso responsabile di furto aggravato e violenza...
Blitz antidroga, 21enne sorpreso con 38 panetti di hashish in autoÈ stato un pomeriggio movimentato quello di lunedì 9 marzo per i carabinieri di Trento che hanno arrestato un giovane di 21 anni trovato in possesso...