Solofra il consigliere di maggioranza rompe gli indugi | Inutile proseguire mi dimetto

Dopo due giorni intensi nel Consiglio Comunale di Solofra, un consigliere di maggioranza ha deciso di dimettersi, dichiarando che proseguire nell’attuale assetto non aveva più senso. La sua decisione segna il primo passo di un possibile cambiamento all’interno dell’assemblea comunale, in un periodo caratterizzato da tensioni e discussioni accese. La notizia è stata comunicata pubblicamente e apre uno scenario di possibili sviluppi nel quadro politico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti E’ solo il primo sasso che si muove dopo due giorni strani vissuti in seno al Consiglio Comunale di Solofra. Sta diventando una sorta di soap opera con un finale che ogni volta cambia. Bilancio che non passa, maggioranza sfaldata all’interno e con numero esiguo rispetto all’opposizione, si vive sul filo del rasoio e si gioca sulla pelle della gente. Ma, come detto, un sasso, quello che potrebbe dare il via al cambiamento, si è mosso e arriva con la comunicazione ufficiale delle dimissioni da parte del consigliere Buonanno che lascia la maggioranza, in maniera irrevocabile. Certo la comunicazione è sui generis, avviene attraverso il canale social, ma resta comunque una precisa volontà di tirarsi fuori da un marasma che, per sua stessa ammissione, ha contribuito a tenere in vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solofra, il consigliere di maggioranza rompe gli indugi: “Inutile proseguire, mi dimetto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Elezioni. Vincenzo Negro rompe gli indugi: "Mi candido a sindaco" Elezioni comunali, Eva Avossa rompe gli indugi: "Mi candido con i Progressisti per Salerno"“Dopo una profonda riflessione, ho scelto di rimettermi in gioco e di candidarmi al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Progressisti per... Rinnovamento nello Spirito: Solofra, domani convegno giubilare per i 50 anni nell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-AcernoL’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno celebra i cinquant’anni dalla nascita del Rinnovamento nello Spirito Santo nella diocesi con un convegno diocesano giubilare in programma domenica 15 marzo, ... agensir.it Turci, slitta il verdetto: nuovi studi sulla faldaCava Turci a Solofra, il Consiglio di Stato chiede nuovi studi sulla falda: slitta l'udienza al 18 giugno. Resta così aperto il braccio di ferro tra il Comune e la ditta estrattrice per l'attività ... ilmattino.it