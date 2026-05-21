Solo Verona | prima i tre punti poi il futuro Verso la sfida decisiva per la Champions | GUARDA

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I giallorossi sono pronti per la sfida di Verona, che potrebbe segnare il ritorno in Champions League dopo otto anni di assenza. Con una vittoria in questa partita, il team potrebbe assicurarsi formalmente i tre punti necessari per qualificarsi e avvicinarsi all’obiettivo finale. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra, che ha il destino nelle proprie mani e punta a mantenere il vantaggio in classifica. La sfida si svolge in un momento decisivo della stagione e potrebbe determinare il futuro europeo del club.

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I giallorossi hanno il destino nelle proprie mani e con una vittoria a Verona certificherebbero il ritorno in Champions League dopo otto anni di digiuno. Gian Piero Gasperini tiene alta la tensione sul campo mentre tratteggia con la proprietà il futuro. Ma per le decisioni definitive se ne riparla da lunedì. L’appuntamento con Dentro la Roma insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes Dentro la Roma - Solo Verona: prima i tre punti poi il futuro. Verso la sfida decisiva per la Champions Flotilla, attivisti legati e bendati: Netanyahu stoppa Ben-Gvir. L'Italia convoca l'ambasciatore . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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