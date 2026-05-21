Sollievo fuori luogo

Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico. Durante le indagini, sono emersi dettagli sulla sua identità e sulle sue attività, che hanno portato all’arresto. È stato sottoposto a fermo e portato in caserma, mentre gli inquirenti continuano a raccogliere prove per chiarire la sua posizione. Nessun coinvolgimento di altre persone è stato ancora confermato, e le autorità stanno verificando eventuali collegamenti con organizzazioni o reti.

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Che sollievo: non è un terrorista. Che sollievo: non è straniero. Che sollievo: non è sano di mente. Stiamo parlando di Salim el Koudri, l'uomo che ha falciato la folla a Modena, e della reazione che hanno avuto a caldo le istituzioni e i partiti politici, non solo di sinistra (delle speculazioni sfacciate dei patrioti della remigrazione parleremo dopo). Una reazione di sollievo, comprensibile ma sbagliata, per tanti motivi. Riassumibili tutti in un concetto solo: accantonare i problemi non serve a risolverli. Anzi, di solito peggiorano, si cronicizzano, diventano endemici, esplodono. E i problemi sono parecchi. Il primo è la gestione del disagio psichico, che fa acqua da tutte le parti, perché alla legge Basaglia, che chiuse giustamente i manicomi, non ha fatto seguito nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sollievo fuori luogo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Clown Guaritori Sollievo Ospedaliero Sullo stesso argomento War Machine, recensione: un rumoroso action fuori luogo e fuori postoRetorica militare, soldati pronti a tutto e un gigantesco robot alieno: ne sentivamo il bisogno? Certo che no. Carburanti, primi ribassi in Italia ma l’Abruzzo resta fuori dal sollievoPescara - Secondo Codacons e dati Mimit, dopo quaranta giorni di rincari iniziano lievi correzioni ai distributori, ma il gasolio in Abruzzo continua...