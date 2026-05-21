Sole365 apre il secondo supermercato ad Avellino

Il 20 maggio 2025, ad Avellino, è stato inaugurato il secondo supermercato Sole365, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugliano. L'apertura è avvenuta nella mattina di ieri, ampliando così la presenza del marchio nel territorio. L'apertura segue le operazioni di allestimento e preparazione del nuovo punto vendita, che si aggiunge al primo supermercato già attivo in città. La nuova struttura commerciale sarà operativa a partire da oggi.

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Avellino si arricchisce di un nuovo presidio commerciale. Ieri mattina, 20 maggio 2025, ha aperto i battenti il secondo punto vendita Sole365 in città, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugliano.L'inaugurazione, fissata per le ore 9:00, ha accolto i primi clienti con omaggi esclusivi e buoni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fuorigrotta, furti notturni al supermercato Sole365: arrestati due addetti alla rifornituraI carabinieri si appostano in borghese dopo la denuncia della catena per ammanchi costanti nel supermercato di Fuorigrotta, in via Diocleziano. Assalto pianificato ad Avellino: agguato violento nel parcheggio del supermercatoTre uomini incappucciati aggrediscono a sprangate un professionista: la polizia indaga su una possibile vendetta sentimentale Prima serata. Comunicato Stampa: NUOVA APERTURA SOLE 365 AD AVELLINOQualità e freschezza nel cuore di Avellino: apre il nuovo Sole365 tra sapori e tradizione Apre un secondo punto vendita Sole365 in città. Il nuovo supermercato, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugl ... laprovinciadicomo.it FOGGIA FAMILA Apre a Foggia il secondo Famila Superstore del Gruppo Megamark di TraniApre a Foggia giovedì 14 maggio, in via Federico Spera 1/C, il secondo Famila Superstore del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del Sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vend ... statoquotidiano.it