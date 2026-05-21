Sole365 apre il secondo supermercato ad Avellino
Il 20 maggio 2025, ad Avellino, è stato inaugurato il secondo supermercato Sole365, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugliano. L'apertura è avvenuta nella mattina di ieri, ampliando così la presenza del marchio nel territorio. L'apertura segue le operazioni di allestimento e preparazione del nuovo punto vendita, che si aggiunge al primo supermercato già attivo in città. La nuova struttura commerciale sarà operativa a partire da oggi.
Avellino si arricchisce di un nuovo presidio commerciale. Ieri mattina, 20 maggio 2025, ha aperto i battenti il secondo punto vendita Sole365 in città, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugliano.L'inaugurazione, fissata per le ore 9:00, ha accolto i primi clienti con omaggi esclusivi e buoni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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