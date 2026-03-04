Fuorigrotta furti notturni al supermercato Sole365 | arrestati due addetti alla rifornitura

Nella zona di Fuorigotta, due addetti alla rifornitura del supermercato Sole365 sono stati arrestati dai carabinieri dopo essere stati trovati coinvolti in furti notturni. I militari, in borghese, si erano appostati dopo aver ricevuto una denuncia della catena per ammanchi continui nel negozio di via Diocleziano. L’intervento si è concluso con l’arresto degli individui e il loro accompagnamento in caserma.

I carabinieri si appostano in borghese dopo la denuncia della catena per ammanchi costanti nel supermercato di Fuorigrotta, in via Diocleziano. I due dipendenti dell'azienda di rifornimento, 41 e 49 anni, vengono bloccati mentre caricano la merce nelle proprie auto. Recuperati prodotti per oltre 500 euro. Tutto nasce dalla segnalazione del referente dell'area tutela del patrimonio societario della catena Sole365, che si è presentato in caserma dopo aver rilevato ammanchi costanti e ripetuti di prodotti nel punto vendita di Fuorigrotta. I sospetti si concentravano sulla fascia notturna, quando il supermercato è chiuso al pubblico ma il personale addetto al rifornimento degli scaffali è ancora al lavoro.