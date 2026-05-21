La tendenza della skincare genderless si sta affermando come risultato di un mutamento culturale e sociale che mira all’inclusione. Questa nuova visione della bellezza non si limita a un aspetto estetico, ma si propone di abbattere le barriere di genere nel mondo della cosmetica. Sul numero recente di Novella 2000, la make-up artist Simona Toni approfondisce i motivi di questa evoluzione, sottolineando come il settore si stia spostando verso un approccio più universale e meno legato alle differenze di genere.

La genderless beauty non è una moda del momento, ma è il riflesso di un cambiamento sociale e culturale, volto all’inclusione: sul nuovo numero di Novella 2000 la make-up artist Simona Toni lo spiega molto bene. Perché la skincare genderless è fondamentale per la comunità lgbtqia+? Per chi affronta un percorso di affermazione di genere è liberatorio usare prodotti genderless, poiché ci si focalizza sui principi attivi che si usano, senza doversi indirizzare su prodotti “maschili” o “femminili”, riducendo eventuali ansie d’acquisto. Chi si sottopone a terapie mascolinizzanti con testosterone vede un drastico aumento della produzione di sebo, con acne e punti neri spesso molto evidenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Skincare genderless, perché la bellezza viaggia su un solo binario

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