Sit-in a sostegno delle vittime di guerre violenze e ingiustizie | appuntamento in piazza

Sabato 23 maggio, alle ore 18, in Piazza Vittoria si svolgerà un sit-in promosso dal Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo e per la pace. L'iniziativa mira a esprimere solidarietà alle vittime di guerre, violenze e ingiustizie, e si propone di denunciare due recenti episodi di pirateria internazionale avvenuti nei giorni precedenti. La manifestazione coinvolge cittadini che desiderano sostenere questa causa attraverso un presidio pubblico.

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BRINDISI - “Il Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la pace” organizza un presidio in Piazza Vittoria sabato 23 maggio a partire dalle ore 18 “per continuare a denunciare i due atti di pirateria internazionale avvenuti negli ultimi giorni”.“Il primo atto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sean Penn & Michael J Fox sono INCREDIBILI in Vittime di guerra (Migliore interpretazione) 4K Sullo stesso argomento Sit in regionale contro l'omolesbobitransfobia: appuntamento in piazza UnitàUn sit in nella giornata nazionale contro l'omolesbobitransfobia, il 17 maggio, avrà luogo in piazza Unità alle ore 16. Arezzo celebra la giornata nazionale delle vittime civili delle guerreArezzo, 20 marzo 2026 – Arezzo celebra la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Al via il Bando Sport 2026. Sul sito #Publiacqua info e form per partecipare publiacqua.it/contatti/richi… #acqua #acquedotto #sostegno #territorio x.com Sel partecipa a sit in a sostegno delle legge contro omofobiaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday Il Forum Queer di Sinistra Ecologia ... romatoday.it Dopo aver iniziato la tua pratica di yoga, quanto tempo ci hai messo a volare ovvero a fare il corvo e gli equilibri delle braccia? reddit Mafia: sit in a Genova a sostegno di Nicola GratteriMolte persone hanno partecipato stamani a Genova alla manifestazione sit-in davanti alla Prefettura di Genova a sostegno del Procuratore Nicola Gratteri promossa da Agende rosse Liguria gruppo Falcone ... ansa.it