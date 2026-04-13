Radek Št?pánek | Alcaraz logorato da Sinner Costanza e disciplina hanno fatto la differenza

Radek Št?pánek, ex tennista e ora allenatore, ha assistito alla finale del Masters 1000 di Montecarlo tra i primi due giocatori del ranking mondiale, dopo aver recentemente terminato la collaborazione con Sebastian Korda. Durante l'incontro, ha osservato come Alcaraz sembri stanco, mentre Sinner ha mostrato costanza e disciplina nel corso della partita. La sfida ha coinvolto due dei migliori tennisti del momento, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis.

Concluso il sodalizio tecnico con Sebastian Korda, Radek Št?pánek si è goduto con gli occhi dell’appassionato la finale del Masters1000 di Montecarlo tra i primi due giocatori del mondo. La sfida tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz ha visto il successo dell’italiano che in questo modo si è preso tutto: il primo titolo in carriera in un torneo di grande rilievo sulla terra rossa; la vetta del ranking ATP a discapito proprio di Alcaraz. Il tecnico ceco, ai microfoni di OA Sport, ha valutato quanto ha visto: “ Mi sono goduto il torneo e una finale da sogno. E’ stato un match un po’altalenante”, le prime parole di Št?pánek. Un match disturbato tanto dal vento: “Credo sia stato difficile per entrambi trovare il ritmo giusto per questo motivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Radek Št?pánek: “Alcaraz logorato da Sinner. Costanza e disciplina hanno fatto la differenza” Leggi anche: Joao Fonseca: “Alcaraz e Sinner fanno la differenza per un motivo” Sinner non si ferma: disciplina ferrea contro il talento di AlcarazIl confronto tra le due forze dominanti del tennis mondiale si sposta sulla terra rossa, con un particolare sulla preparazione atletica e mentale di...