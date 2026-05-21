Questa sera alle ore 20 si svolgerà l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto che si tiene quattro volte a settimana, di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La data di oggi è il 21 maggio 2026. L’estrazione riguarda i simboli che vengono pubblicati regolarmente e sono associati alle estrazioni del Lotto. I risultati saranno disponibili subito dopo l’estrazione, che avviene come di consueto in questa giornata.

Estrazione Simbolotto di oggi, 21 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 21 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 21 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 21 maggio 2026 | Lotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

del lotto di giovedì 14 maggio 2026

Sullo stesso argomento

Simbolotto, estrazione di oggi 21 marzo 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 21 marzo 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 21 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il...

Simbolotto, estrazione di oggi 21 aprile 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 21 aprile 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 21 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il...

Simbolotto, Lotto | Estrazione di oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto, dopo il Lotto di giovedì 21 maggio 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

Simbolotto, estrazione di oggi 21 maggio 2026 | LottoSimbolotto, estrazione di oggi giovedì 21 maggio 2026 in diretta live | Simboli estratti | Lotto | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto - Superstar numero 73 di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Due punti '5' si aggiudicano 97.033,26 euro a testa. . Il jackpot stimato per il prossimo concorso è di 161,4 milioni: si t #Initalia #Lotto x.com