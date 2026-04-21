Simbolotto estrazione di oggi 21 aprile 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto di oggi, 21 aprile 2026, si svolge alle ore 20.00. Il gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, avviene quattro volte alla settimana, con appuntamenti programmati martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa sera, l’estrazione si aggiunge alle consuete sessioni di gioco che si tengono regolarmente nel calendario settimanale. Non sono previste modifiche alla normale sequenza delle estrazioni.

Estrazione Simbolotto di oggi, 21 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 21 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 21 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione 7 aprile 2026

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