Tempo di lettura: 2 minuti Proseguirà fino al 30 novembre prossimo la “zona rossa” per il contrasto alla criminalità istituita a Pomigliano d’Arco (Napoli) nei mesi scorsi. La decisione è emersa nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto ieri dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, riunione che ha rappresentato non solo l’occasione per un primo bilancio delle attività svolte nei territori interessati dal provvedimento, ma anche un momento di confronto più ampio sul tema della sicurezza nell’intera area metropolitana di Napoli. Per quanto riguarda Pomigliano d’Arco, i dati illustrati nel corso della riunione evidenziano un’intensa attività di controllo del territorio dall’entrata in vigore del provvedimento: sono state infatti controllate 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza: prorogata al 30 novembre “zona rossa” a Pomigliano

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Zona Rossa; una proposta del centro destra!

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