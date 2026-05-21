Sicurezza prorogata fino al 30 novembre la zona rossa a Pomigliano d’Arco

La zona rossa a Pomigliano d’Arco è stata prorogata fino al 30 novembre 2026. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda un’area delimitata nel territorio comunale. La misura era stata inizialmente introdotta in una data precedente e si è resa necessaria per ragioni di sicurezza. La proroga è stata ufficializzata con un'apposita ordinanza, che stabilisce le restrizioni e le modalità di applicazione fino alla data indicata.

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POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) 21 MAG 2026 – Proseguirà fino al 30 novembre 2026 la “zona rossa” istituita a Pomigliano d’Arco. La decisione è emersa nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto ieri in Prefettura dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, riunione che ha rappresentato non solo l’occasione per un primo bilancio delle attività svolte nei territori interessati dal provvedimento, ma anche un momento di confronto più ampio sul tema della sicurezza nell’intera area metropolitana di Napoli. Al vertice, svoltosi a Palazzo di Governo, hanno preso parte anche i procuratori della Repubblica di Napoli,... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Sicurezza, prorogata fino al 30 novembre la zona rossa a Pomigliano d’Arco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sicurezza: scatta la nuova zona a vigilanza rafforzata Sullo stesso argomento Zona rossa a Lecco, FdI all'attacco: "Solo fino al termine della campagna elettorale?"Leggiamo con stupore le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Mauro Gattinoni e dall'assessore Simona Piazza nel corso dell'ultima conferenza stampa... "Operazione dei Carabinieri al Parco Ducale: sicurezza rafforzata grazie all’estensione della zona rossa"Fabrizio Pallini e Andrea Aiello, consiglieri comunali del gruppo Vignali: “Questi risultati non arrivano per caso, ma sono il frutto di una... Zona rossa in centro a Cagliari prorogata fino al 30 settembreReati diminuiti e aumento della sicurezza percepita da parte dei cittadini. Sono i risultati ottenuti grazie all'istituzione delle a sorveglianza rafforzata nelle aree urbane più sensibili di Cagliari ... ansa.it Bergamo, zone rosse prorogate fino al 15 marzo: Sussistono dinamiche di illegalitàPer questo motivo, illustrato nelle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 21 gennaio e del 12 febbraio, il prefetto Luca Rotondi ha prorogato fino al 15 marzo le ... ecodibergamo.it