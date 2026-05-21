Nicola Cecere, candidato sindaco di Capodrise con la lista civica Capodrise Libera, ha annunciato un intervento deciso sulla sicurezza urbana. In un messaggio rivolto ai cittadini, ha dichiarato che non saranno tollerati furti, danneggiamenti o comportamenti vandalici nel territorio comunale. La sua posizione si focalizza su un approccio di tolleranza zero contro le attività criminali, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e le scorribande notturne che si verificano nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Nicola Cecere, candidato sindaco della lista civica Capodrise Libera, torna sul tema della sicurezza urbana con un messaggio diretto e senza margini di ambiguità: a Capodrise la microcriminalità, il vandalismo e le scorribande notturne non saranno tollerati. Nel suo nuovo video-messaggio ai cittadini, Cecere cita episodi concreti che hanno colpito la comunità capodrisana negli ultimi mesi: i furti di automobili e bici elettriche che si ripetono con preoccupante frequenza, i danneggiamenti alle auto private nei parcheggi e fuori alle abitazioni dei cittadini di Capodrise, le aggressioni notturne ad opera di bande giovanili il disturbo sistematico della quiete pubblica nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza a Capodrise, Nicola Cecere: “Tolleranza zero contro furti e danneggiamenti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Rapine, furti e danneggiamenti: la sicurezza a Morbegno sotto la lente d'ingrandimentoRecentemente il territorio del morbegnese è stato interessato da episodi delinquenziali che hanno profondamente scosso l’opinione pubblica e destato...

Cimitero nel mirino incursione di vandali furti e danneggiamenti. Arrivano le telecamereDopo il bivacco abusivo dell’altra notte al cimitero di via Longarone, l’amministrazione corre ai ripari e annuncia l’estensione della...

Capodrise, Nicola Cecere (Capodrise Libera): La città merita rispetto. Linea dura contro chi sporca e viola le regoleCAPODRISE (Caserta) – Nicola Cecere, candidato sindaco alla guida della lista civica Capodrise Libera, lancia la sua campagna sul tema della sicurezza urbana e del rispetto delle regole con un video-m ... ecodicaserta.it

Capodrise Libera. Sicurezza urbana, Nicola Cecere: ‘La città merita rispetto, linea dura con chi sporca’Nicola Cecere, candidato sindaco alla guida della lista civica Capodrise Libera, lancia la sua campagna sul tema della sicurezza urbana e del rispetto delle re ... teleradio-news.it