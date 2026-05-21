Shamrock Rovers-Sligo Rovers venerdì 22 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 22 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano nello stadio di casa dello Shamrock Rovers, nella Premier League irlandese, la squadra di casa e lo Sligo Rovers. Lo Shamrock Rovers, dopo una battuta d’arresto nell’ultimo turno, occupa comunque la prima posizione in classifica. La partita si svolge con le formazioni che si preparano a scendere in campo, e sono previste quote e pronostici legati all’incontro.

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Nonostante la frenata nell’ultimo turno lo Shamrock Rovers mantiene il primato in Premier League irlandese, ed è quest’oggi impegnato in casa contro lo Sligo Rovers. Gli Hoops sono caduti ancora una volta in trasferta con il minimo scarto, per quello che è il loro terzo KO stagionale: in casa invece marciano spediti con 22 punti fatti su 24 e appena 5. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shamrock Rovers-Sligo Rovers (venerdì 22 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Shamrock Rovers manager Stephen Bradley on taking on Sligo Rovers tonight | LOI Sullo stesso argomento Dundalk-Shamrock Rovers (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 17 di Premier League irlandese con la capolista Shamrock Rovers che è impegnata in casa del neopromosso Dundalk. Shamrock Rovers fans urged to give World Cup bound star ‘send-off he deserves’Pico Lopes will link up with the Cape Verde squad after Friday’s League of Ireland match between Shamrock Rovers and Sligo Rovers. msn.com Shamrock Rovers put out call to families of deceased players ahead of memorialShamrock Rovers want families of deceased former players to get in touch ahead of a special memorial event. The Hoops will stage the memorial prior to their League of Ireland clash with Sligo Rovers ... irishmirror.ie