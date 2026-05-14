Dundalk-Shamrock Rovers venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 15 maggio 2026 alle 21:00 si svolge il match tra Dundalk e Shamrock Rovers, valido per il diciassettesimo turno della Premier League irlandese. La capolista del campionato affronta in trasferta la squadra neopromossa, in una sfida che si preannuncia interessante per le posizioni in classifica. Le formazioni sono già state definite e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono al centro dell’attenzione degli appassionati.

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Turno numero 17 di Premier League irlandese con la capolista Shamrock Rovers che è impegnata in casa del neopromosso Dundalk. I Lilywhites sono tornati in massima serie dopo un anno di purgatorio, vincendo in scioltezza il campionato grazie all’ottimo lavoro di mister Kilduff. L’obiettivo resta per forza la salvezza ma i 22 punti fatti in questo scorcio di campionato sono un ottimo bottino e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Dundalk-Shamrock Rovers (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE LOI POD: 'Dundalk... overachieving' | Shels in a relegation fight | Derry relieve the pressure Sullo stesso argomento Shamrock Rovers-Derry City (venerdì 06 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuinto turno di Premier League irlandese che vede scendere in campo i campioni uscenti dello Shamrock Rovers impegnati in casa contro il Derry City. Dundalk-Shamrock Rovers (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/h6UeLAu #scommesse #pronostici x.com Dundalk-Shamrock, birre fredde e notte bollente: lo streaming e le probabili formazioniDundalk-Shamrock Rovers, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21:00, rappresenta uno degli incroci più interessanti del weekend in Irlanda ... msn.com