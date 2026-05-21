Sguardi d’eternità a Trieste | il magnetismo segreto della Sfinge di Miramare

A Trieste torna visibile una parte della collezione egizia dell’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo, grazie a una collaborazione tra il Museo storico di Miramare e il Kunsthistoriches Museum di Vienna. La mostra presenta un gruppo di sculture e reperti provenienti dall’antico Egitto, tra cui una famosa statua raffigurante una sfinge. L’esposizione si tiene nella sede del castello di Miramare, dove i visitatori possono ammirare i pezzi provenienti dalla collezione dell’arciduca.

Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni Campi Flegrei, torna la paura: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli Con la collaborazione tra il Museo storico di Miramare e il Kunsthistoriches Museum di Vienna, torna a Trieste parte della collezione egizia dell’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo. La mostra, dal titolo “Una Sfinge l’attrae”, a cura di Massimo Osanna, Christian Greco, Cacilia Bischoff e Michaela Huttner, organizzata dal Museo storico e Parco del Castello di Miramare, coorganizzata dal Kunsthistorisches Museum, realizzata da MondoMostre e CoopCulture, in collaborazione con il Comune di Trieste e PromoTurismoFVG, con il contributo scientifico del Museo Egizio di Torino, sarà fruibile sino al 1 Novembre 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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