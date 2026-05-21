Scuole chiuse a Napoli dopo il terremoto | ecco l' elenco

Dopo il terremoto che ha colpito l’area, il Comune di Napoli ha deciso di chiudere temporaneamente alcuni istituti scolastici situati nella zona rossa dei Campi. L’ordinanza dovrebbe essere emanata a breve e interesserà le scuole considerate più a rischio sulla base delle verifiche condotte. La decisione riguarda le strutture che si trovano in prossimità dell’epicentro e che potrebbero aver subito danni. Nessuna indicazione su eventuali danni strutturali o sui tempi di riapertura.

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