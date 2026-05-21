Scream 7 su Paramount+ | record di incassi per Ghostface

Su Paramount+ è stato raggiunto un nuovo record di incassi con la pubblicazione di Scream 7, il settimo episodio della saga horror. La presenza di Ghostface ha attirato un pubblico numeroso, portando a una forte risposta da parte degli spettatori. La piattaforma ha annunciato che il film è diventato uno dei titoli più visti tra quelli disponibili, consolidando la popolarità del franchise nel settore dello streaming. La produzione è stata rilasciata recentemente, ottenendo subito risultati significativi in termini di visualizzazioni.

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Ghostface torna a bussare alla porta, questa volta sul piccolo schermo. Scream 7 sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 28 maggio 2026, a poco meno di tre mesi dall’uscita nei cinema del 27 febbraio scorso, e la piattaforma ospita già tutti e sei i film precedenti della saga, il che la rende la destinazione perfetta per una maratona completa. Il film è diretto da Kevin Williamson, storica figura della franchise che qui firma anche la sceneggiatura insieme a Guy Busick, per una durata complessiva di 114 minuti. Al centro della storia c’è ancora Sidney Prescott (interpretata da Neve Campbell, finalmente tornata dopo la sua assenza nel sesto capitolo), la cui vita tranquilla viene nuovamente sconvolta dall’apparizione di un nuovo Ghostface, questa volta con la figlia nel mirino. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Scream 7 su Paramount+: record di incassi per Ghostface ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scream 7 | Who Is Ghostface | Paramount Pictures UK Sullo stesso argomento Scream 8 si farà? Tutto quello che sappiamo sul sequel dopo il record di incassi di Scream 7Tra il successo al botteghino, le teorie sul nuovo Ghostface e il destino di Sidney Prescott: ecco come il settimo capitolo ha già tracciato la... Ghostface tornerà ancora: Scream 8 è ufficialmente in sviluppo con le autrici di Poker FaceIl successo travolgente di Scream 7, capace di incassare oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo e diventare il capitolo più redditizio... Scream 7 Paramount+ release date set for horror movie's streaming debutScream 7 has received its Paramount+ streaming release date. Horror fans who missed the 2026 slasher hit in theaters will now get to enjoy it very conveniently. Helmed by Kevin Williamson, the ... msn.com 'Scream 7' to start streaming May 28 on Paramount+Scream 7, the latest entry in the horror franchise starring Neve Campbell, David Arquette and Courteney Cox, is coming to Paramount+ next week. msn.com