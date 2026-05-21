Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei | paura a Posillipo Vomero e Fuorigrotta

Alle 5.50 di questa mattina, l'area dei Campi Flegrei è stata interessata da un terremoto di magnitudo 4.4, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico ha causato paura tra i residenti di Posillipo, Vomero e Fuorigrotta, che hanno avvertito una forte scossa. Non sono stati riportati danni significativi o feriti finora. La zona rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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