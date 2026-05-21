Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei | paura a Posillipo Vomero e Fuorigrotta

Da agi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 5.50 di questa mattina, l'area dei Campi Flegrei è stata interessata da un terremoto di magnitudo 4.4, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico ha causato paura tra i residenti di Posillipo, Vomero e Fuorigrotta, che hanno avvertito una forte scossa. Non sono stati riportati danni significativi o feriti finora. La zona rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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AGI - Forte terremoto di magnitudo 4.4, alle ore 5.50, nell'area dei Campi Flegrei. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e Zona ospedaliera, e nei comuni più a ovest dell'area flegrea.  Alle 5.57 l'Ingv di Roma ha registrato una seconda scossa nela stessa area di magnitudo 2.1,  . 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: paura a Posillipo, Vomero e Fuorigrotta
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