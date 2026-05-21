Scoperto in Cina un serpente che inganna i predatori usando la coda come seconda testa | si chiama Calamaria incredibilis

In Cina è stato individuato un nuovo serpente di piccole dimensioni, chiamato Calamaria incredibilis, che utilizza la coda come una seconda testa per ingannare i predatori. Questa specie si distingue per la capacità di mimetizzarsi e di mettere in atto questa strategia di difesa, che consiste nel far sembrare la coda un capo distinto dal resto del corpo. La scoperta è stata annunciata da ricercatori specializzati nello studio dei rettili.

In Cina è stato scoperto un piccolo serpente che usa la coda come una falsa testa per confondere i predatori e difendersi. La nuova specie è stata chiamata Calamaria incredibilis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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