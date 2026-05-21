Sciopero nella sanità il prossimo 29 maggio | possibili disagi

Da pisatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 29 maggio è previsto uno sciopero generale nel settore sanitario, indetto dai sindacati Adl Varese, Si Cobas, Confederazione Cub, Sgb e Usi-Cit. La protesta coinvolgerà l’intera giornata e potrebbe determinare disagi nelle strutture e nei servizi sanitari. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato la mobilitazione senza indicare eventuali modalità di protesta specifiche. L’azione si inserisce in un quadro di azioni collettive programmate in vari settori per quella data.

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Il 29 maggio prossimo è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata dai sindacati Adl Varese, Si Cobas, Confederazione Cub, Sgb, Usi-Cit. L'agitazione è indirizzata anche ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) del comparto e della dirigenza.L'azienda sanitaria si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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