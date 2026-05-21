Sciopero nella sanità il prossimo 29 maggio | possibili disagi

Il prossimo 29 maggio è previsto uno sciopero generale nel settore sanitario, indetto dai sindacati Adl Varese, Si Cobas, Confederazione Cub, Sgb e Usi-Cit. La protesta coinvolgerà l’intera giornata e potrebbe determinare disagi nelle strutture e nei servizi sanitari. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato la mobilitazione senza indicare eventuali modalità di protesta specifiche. L’azione si inserisce in un quadro di azioni collettive programmate in vari settori per quella data.

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Il 29 maggio prossimo è stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata dai sindacati Adl Varese, Si Cobas, Confederazione Cub, Sgb, Usi-Cit. L'agitazione è indirizzata anche ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) del comparto e della dirigenza.L'azienda sanitaria si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sciopero generale in tutti i settori il 29 maggio: possibili disagi per i servizi pubbliciSciopero generale in vista a livello nazionale, con riflessi quindi anche a Pisa, per il 29 maggio. Ieri a Milano, lavoratori e lavoratrici dell’Ospedale San Raffaele hanno aderito allo sciopero per protestare contro la direzione aziendale, i salari inadeguati, la gestione delle carriere e le esternalizzazioni, ma anche la difesa della sanità pubblica e i diritti dei p x.com Venerdì 29 maggio possibili disagi in sanità: proclamato un nuovo scioperoL'avviso dell'Asl Toscana Nord Ovest: saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore ... luccaindiretta.it Sciopero generale dei trasporti, sanità e scuola. Pochi disagi per mezzi pubbliciLeggi su Sky TG24 l'articolo Oggi sciopero generale, rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, sanità e scuola ... tg24.sky.it