Giulianova Fausto Perseu non viene convocato dopo le accuse di violenza sessuale

A Giulianova, il giocatore Fausto Perseu non è stato chiamato per la partita di serie D tra Giulianova e Castelfidardo, in seguito alle accuse di violenza sessuale rivolte a suo carico. La decisione è stata comunicata prima dell’incontro e riguarda esclusivamente la sua partecipazione alla gara. Al momento non sono state rese note ulteriori decisioni o dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Nei giorni scorsi è stata resa nota una vicenda che ha scosso il mondo del calcio.Tre ex giocatori del Bra, tra cui Fausto Perseu, sono accusati di violenza sessuale di gruppo, che sarebbe avvenuta la notte del 30 maggio scorso. A denunciare l’accaduto è stata la vittima di 20 anni che sostiene di essere stata abusata dai tre calciatori. Il reato si sarebbe svolto in un appartamento dove alloggiavano gli imputati, e secondo l’accusa, la ragazza verteva in uno stato di “inferiorità fisica e psichica” a causa dello stato di alterazione. Stando agli ultimi aggiornamenti,il calciatore Perseu non è stato convocato per la parita Giulianova-Castelfidrando.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giulianova, Fausto Perseu non viene convocato dopo le accuse di violenza sessuale Good Omens, dopo le accuse di violenza sessuale contro Neil Gaiman, la terza stagione viene svelataNonostante le problematiche causate dalle accuse mosse nei confronti dell'autore, Neil Gaiman, la terza stagione di Good Omens mostra un primo... Leggi anche: Fiumicino, condannato per violenza sessuale viene arrestato dopo due anni di fuga