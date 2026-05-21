Scade lo sconto su benzina e gasolio | gli aumenti in caso di mancata proroga del governo e quanti soldi servono

Venerdì 22 maggio rappresenta la data di scadenza del taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio, una misura temporanea adottata dal governo per contenere i costi dei carburanti. La decisione di prorogare o meno questa agevolazione dipende dagli sviluppi politici e dalle decisioni di chi al governo. Se la proroga non verrà confermata, si prevedono aumenti significativi sui prezzi alla pompa, considerando le impennate dovute alle tensioni internazionali e alle crisi nel settore energetico.

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