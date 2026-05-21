Scade lo sconto su benzina e gasolio | gli aumenti in caso di mancata proroga del governo e quanti soldi servono
Venerdì 22 maggio rappresenta la data di scadenza del taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio, una misura temporanea adottata dal governo per contenere i costi dei carburanti. La decisione di prorogare o meno questa agevolazione dipende dagli sviluppi politici e dalle decisioni di chi al governo. Se la proroga non verrà confermata, si prevedono aumenti significativi sui prezzi alla pompa, considerando le impennate dovute alle tensioni internazionali e alle crisi nel settore energetico.
Ci risiamo. Venerdì 22 maggio scade il taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo per far fronte all'impennata dei prezzi causata dalla guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. Cosa potrebbe succedere? L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha già annunciato di essere al. 🔗 Leggi su Today.it
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Aggiornamento annuale sui prezzi degli @InteBNLdItalia: - siamo saliti a €1900 (!) + commissioni di abbonamento (per un posto che nel 2016 pagavo €570 - lo sconto tesserati è sceso dal 10% al 3% - la finestra per rinnovare scade a luglio e non più a settem x.com
[Umile] Lost Judgment ($11.99 / 70% di sconto) reddit
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