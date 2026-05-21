Scacchi trionfo a Cingoli e Apiro | tutti alla Nazionale!

A Cingoli e Apiro si sono svolti recentemente due importanti tornei di scacchi che hanno visto protagonisti giovani talenti locali. Questi eventi hanno portato alla conquista di nuovi titoli maschili e femminili, con le squadre di Cingoli e Apiro che si sono distinte per le performance ottenute. La competizione tra le giovani scacchiste di Cingoli e la squadra di Recanati ha attirato l’attenzione, ponendo sotto i riflettori le capacità e le strategie messe in campo durante le partite.

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? Domande chiave Chi sono i giovani talenti che hanno riconquistato il titolo maschile?. Come hanno fatto le ragazze di Cingoli a sfidare il primato di Recanati?. Quali strategie hanno permesso alle bambine di Apiro la qualificazione nazionale?. Dove possono allenarsi gli studenti per prepararsi alle finali italiane?.? In Breve Squadra maschile Cingoli vince con Villano, Vornic, Spadoni, Pernici, Pigliapoco e Monti.. Ragazze Cingoli seconde con Nuori, Biondo, Calvelli, Vigoni, Corsi ed Evangelisti.. Elementari Apiro qualificate con Ciampichetti, Novelli, Silina, Akrimi, Battistoni e Chiodi.. Circolo Cingoli con maestro Fico apre ogni mercoledì dalle 18 alle 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scacchi, trionfo a Cingoli e Apiro: tutti alla Nazionale! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Seconda Categoria C: trionfo Olimpia, Apiro scende e partono i play-off? Domande chiave Chi vincerà lo scontro diretto tra Sampaolese e Monte Roberto? Come reagirà l'Urbanitas Apiro dopo la caduta in categoria? Quali... Cosa vedere a Cingoli dopo il trionfo al Borgo dei Borghi 2026Cingoli (Macerata), 6 aprile 2026 – Cingoli, il “balcone delle Marche”, ha vinto il Borgo dei Borghi 2026.