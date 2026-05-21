Sarno al setaccio | guerra alle bici modificate oltre 15 sequestri e pioggia di multe

A Sarno sono iniziati controlli mirati sulle biciclette a pedalata assistita in circolazione, con l’obiettivo di verificare la conformità alle norme vigenti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati oltre 15 veicoli e sono state elevate numerose multe a carico dei conducenti che non rispettavano le regole. Le autorità hanno intensificato le verifiche nel tentativo di contrastare eventuali irregolarità legate alle modifiche non autorizzate delle biciclette. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone più frequentate.

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