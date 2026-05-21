Sanità | oculistica e cardiologia si spostano a San Fele

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due reparti di sanità, oculistica e cardiologia, verranno trasferiti in una nuova sede a San Fele. Questa decisione interessa i cittadini di Pescopagano, che dovranno recarsi nella nuova struttura per le visite specialistiche. Si parla inoltre di un possibile ritorno dell’ambulatorio di oculistica a Pescopagano, anche se non sono stati ancora definiti i tempi. La modifica riguarda principalmente le modalità di accesso alle prestazioni mediche per gli utenti della zona.

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? Punti chiave Come cambierà l'accesso alle visite per i cittadini di Pescopagano?. Perché l'ambulatorio di oculistica potrebbe tornare presto a Pescopagano?. Chi gestirà la continuità delle cure cardiologiche nel distretto?. Come influirà il dialogo tra De Filippis e Spera sui servizi?.? In Breve Cardiologia resta operativa a Pescopagano sotto la gestione dell'AOR San Carlo.. Giuseppe Spera coordina con De Filippis l'attivazione oculistica presso l'ospedale cittadino.. La riorganizzazione mira a creare poli strutturati tra San Fele e Pescopagano.. Il piano prevede il monitoraggio dei flussi tra i comuni del distretto.. Il Direttore generale dell’ASP di Potenza, Giuseppe De Filippis, ha disposto il trasferimento degli ambulatori di Oculistica e Cardiologia da Pescopagano verso il comune di San Fele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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