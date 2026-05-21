Saliou ha scelto l’ateneo che disputa le partite al Pete Maravich Center Pronto un contratto da sette milioni di dollari Niang in volo verso Louisiana State University

Saliou Niang ha deciso di trasferirsi all'università che disputa le partite al Pete Maravich Center. A breve sarà firmato un contratto per un importo di sette milioni di dollari. Secondo le fonti statunitensi, Niang si sta già dirigendo verso la Louisiana State University, confermando il suo passaggio nella NCAA per la prossima stagione. La decisione di Saliou di cambiare team e continente è ormai ufficiale, e i dettagli del trasferimento sono stati riportati dai media americani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Che Saliou Niang il prossimo anno vada nella Ncaa non è più un segreto. Sal, secondo i media a stelle e strisce, ha rotto gli indugi. Non lascerà la Virtus subito, è chiaro, ma ha scelto l’ateneo. Lo voleva Arizona State, lo avrebbe voluto la prestigiosa Ucla che fu del santone John Wooden, tenendo a battesimo Lew Alcindor (che poi sarebbe diventato Karim Abdul Jabbar) e Bill Walton. No, Niang senior volerà a Baton Rouge, sede di Lsu, ovvero Louisiana State University. Il legame con l’Italia è doppio perché il cognome del magnifico rettore, John V. Lombardi, tradisce evidenti origine nostrane. Nell’università di Baton Rouge, oltre a un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Saliou ha scelto l’ateneo che disputa le partite al Pete Maravich Center. Pronto un contratto da sette milioni di dollari. Niang in volo verso Louisiana State University ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tremo ancora, mai successo prima: Saliou Niang acclamato MVP coroIl talento e l'impegno dimostrati da Saliou Niang si sono rivelati fondamentali per il successo di Italbasket nella partita contro la Gran Bretagna,... Leggi anche: Sarri ha aperto al Napoli: pronto un contratto fino al 2028 a 2,8 milioni l’anno