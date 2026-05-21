Il sindaco di Milano ha deciso di affidare ai costruttori la gestione di alcuni immobili, lasciando che siano loro a occuparsi delle questioni legate alle abitazioni. Recentemente, ha annunciato di voler utilizzare fondi statali destinati ai Comuni per l'acquisto di immobili da banche e compagnie assicurative. Questa scelta si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla questione abitativa, che ha visto anche indagini della Procura su alcune iniziative di riqualificazione edilizia portate avanti dal Comune.

Sentire il Beppe pronunciare assieme le parole «casa» e «banca», confesso, mi fa venire i brividi. Non per un pregiudizio ma per un giudizio che nemmeno si basa sulle inchieste della Procura (di cui comunque non si può tacere) quanto sulla Milano che abbiamo visto edificare a botte di riqualificazioni, riconversioni e cose del genere. Una impressione che evidentemente ha mosso, con ben altri punti di riferimento, anche la Procura di Milano, secondo la quale - scriveva l’Ansa - «in un sistema tentacolare e sedimentato, una parte della classe politica, dei dirigenti comunali, dell’imprenditoria e delle libere professioni prospera piegando a proprio uso le regole esistenti». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sala ha lasciato Milano ai costruttori. Ora chiede soldi per comprare case

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