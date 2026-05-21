Sacchi vince il premio ’Letteratura Contemporanea‘

Un autore mantovano, residente a Reggio Emilia, ha ottenuto il riconoscimento nel premio nazionale dedicato alla letteratura contemporanea. La vittoria è frutto di una selezione accurata che coinvolge molti scrittori provenienti da tutto il paese. La giuria ha valutato attentamente le opere presentate, scegliendo quella dell’autore di Mantova tra le migliori del concorso. Si tratta di un riconoscimento ufficiale che evidenzia la qualità della scrittura e la capacità di raccontare storie attuali.

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C’è una firma mantovana, ma residente a Reggio Emilia, dietro un premio letterario basato su una rigorosa selezione nazionale. Elisabetta Sacchi è tra i vincitori nazionali della XIV edizione del Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea. Lavora come insegnante di lingua e cultura francese nel reggiano, presso la scuola Secondaria di Primo Grado di Castelnovo di Sotto e il suo romanzo, ‘ Il Bicchiere Bianco ’, ha trionfato nella Sezione Narrativa Inedita. Un’opera elegante dalla profonda forza introspettiva, che Sacchi è riuscita a coltivare nel silenzio e tra gli impegni quotidiani della cattedra. Il suo romanzo ha convinto all’unanimità la giuria tecnica di Laura Capone Editore per la sua voce intima e la sua precisione stilistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sacchi vince il premio ’Letteratura Contemporanea‘ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il cestista teatino Pippo Ricci vince il Premio di letteratura sportiva “Sandro Ciotti”Il capitano dell’Olimpia Milano premiato per il libro autobiografico Volevo essere Robin. L’OLIMPO LETTERARIO: Il Premio Nobel per la LetteraturaDopo aver tracciato insieme una mappa dei principali premi letterari nella nostra guida per Nerdpool, torniamo a salire sull’Olimpo. Letteratura: al via il 'Premio nazionale di Poesia del Mezzogiorno'Con l'apertura del bando di concorso, che scade il 31 luglio, si apre ufficialmente la terza edizione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno, promosso dal Comune di Circello, nel Sannio, in col ... ansa.it Patrizia Valduga vince il Premio Umberto Saba PoesiaÈ la poetessa Patrizia Valduga con la raccolta Lacrimae Rerum (Einaudi), la vincitrice della sesta edizione del Premio Umberto Saba Poesia, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dal ... ansa.it