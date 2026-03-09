Il cestista teatino Pippo Ricci vince il Premio di letteratura sportiva Sandro Ciotti

Il cestista teatino Giampaolo “Pippo” Ricci, capitano dell’Olimpia Milano, ha vinto la quinta edizione del Premio di letteratura sportiva “Sandro Ciotti”. La premiazione si è svolta di recente e rappresenta un nuovo riconoscimento per Ricci, noto anche per la sua carriera nel basket. Il premio viene assegnato ogni anno a figure che si distinguono nel settore sportivo attraverso la scrittura.

Il capitano dell’Olimpia Milano premiato per il libro autobiografico Volevo essere Robin. Il mio viaggio fino a qui Un nuovo riconoscimento per Giampaolo “Pippo” Ricci, cestista teatino e capitano dell’Olimpia Milano, che si è aggiudicato la quinta edizione del Premio di letteratura sportiva “Sandro Ciotti”. Ricci ha conquistato il primo posto con il libro Volevo essere Robin. Il mio viaggio fino a qui, autobiografia in cui racconta il proprio percorso umano e sportivo, dalle difficoltà dell’adolescenza fino all’affermazione nel basket di alto livello con la maglia dell’Olimpia Milano e della nazionale azzurra. Al secondo posto si è classificato Vertical. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

