Ruota Libera | a Villa Manin un viaggio nella storia della bicicletta

A Villa Manin è stata inaugurata la mostra “Ruota Libera”, promossa dall’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia. La esposizione si concentra sulla bicicletta, analizzandone l’evoluzione nel tempo e il ruolo che ha avuto nella società, nella cultura e nella tecnologia. La mostra presenta diversi modelli storici e contemporanei, offrendo una panoramica completa sul tema e illustrando come questo mezzo di trasporto abbia influenzato vari aspetti della vita quotidiana.

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