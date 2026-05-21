Ruota Libera | a Villa Manin un viaggio nella storia della bicicletta
A Villa Manin è stata inaugurata la mostra “Ruota Libera”, promossa dall’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia. La esposizione si concentra sulla bicicletta, analizzandone l’evoluzione nel tempo e il ruolo che ha avuto nella società, nella cultura e nella tecnologia. La mostra presenta diversi modelli storici e contemporanei, offrendo una panoramica completa sul tema e illustrando come questo mezzo di trasporto abbia influenzato vari aspetti della vita quotidiana.
Con la mostra “Ruota Libera”, l’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia presenta a Villa Manin un ampio progetto dedicato alla bicicletta: un oggetto in apparenza semplice, ma capace di segnare profondamente la storia sociale, culturale e tecnologica degli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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