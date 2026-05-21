Ruba la merce e aggredisce i dipendenti del negozio | 49enne denunciato per rapina

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina impropria si è verificata nei giorni scorsi nei pressi di un centro commerciale, coinvolgendo un uomo di 49 anni. Secondo quanto ricostruito, il soggetto avrebbe sottratto merce dal negozio e avrebbe aggredito alcuni dipendenti nel tentativo di fuggire. La polizia ha identificato e denunciato l’uomo, che ora è sotto indagine per i fatti avvenuti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’aggressione o sulla merce sottratta.

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Individuato e denunciato dalla polizia il presunto autore di una rapina impropria avvenuta nei giorni scorsi nei pressi del centro. Si tratta di un uomo di 49 anni.L’episodio si era verificato all’interno di un’attività commerciale, dove l’uomo, dopo essere stato sorpreso a rubare alcuni generi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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