Ruba la merce e aggredisce i dipendenti del negozio | 49enne denunciato per rapina

Una rapina impropria si è verificata nei giorni scorsi nei pressi di un centro commerciale, coinvolgendo un uomo di 49 anni. Secondo quanto ricostruito, il soggetto avrebbe sottratto merce dal negozio e avrebbe aggredito alcuni dipendenti nel tentativo di fuggire. La polizia ha identificato e denunciato l’uomo, che ora è sotto indagine per i fatti avvenuti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’aggressione o sulla merce sottratta.

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