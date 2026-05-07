Rapina all' Eurospin | scappa con la merce e aggredisce guardia giurata

Un episodio di rapina si è verificato presso un supermercato, dove un uomo ha sottratto merce, nascondendola nello zaino, e si è allontanato dal negozio. Durante la fuga, ha aggredito una guardia giurata presente nell’area. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Ha rubato merce e l'ha nascosta nello zaino. Poi la fuga, nel corso della quale ha aggredito una guardia giurata. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio all'Eurospin di via Tiburtina, zona Casal Bruciato. Con i clienti dell'esercizio commerciale che hanno.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Aggredisce guardia giurata. ArrestatoLe aggressioni nei pronto soccorso non sono più episodi isolati, ma segnali di un fenomeno che, a livello nazionale, continua a destare... Vibo Valentia: caos al Pronto Soccorso, aggredisce la guardia giurataUn uomo di 55 anni residente a Mileto è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito fisicamente un addetto alla sicurezza presso il...