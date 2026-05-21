Secondo un sondaggio recente, il 37 per cento degli abitanti degli Stati Uniti ha interrotto un rapporto di amicizia, familiare o sentimentale a causa di divergenze su temi politici. La percentuale indica come le differenze di opinione legate alla politica abbiano portato alla fine di diversi legami personali nel paese. La ricerca mostra che le controversie politiche influenzano anche i rapporti più stretti, portando a rotture tra persone che in passato avevano mantenuto legami di diversa natura.

Il 37 per cento degli statunitensi ha rotto un’amicizia, un legame familiare o una relazione sentimentale per divergenze su questioni politiche. È il risultato di un recente studio sulle conseguenze interpersonali della polarizzazione negli Stati Uniti condotto da Mertcan Güngör e Peter Ditto, due ricercatori che insegnano in California, e uscito sulla rivista scientifica Pnas Nexus. Tra quelli che hanno interrotto una relazione per motivi politici, il 62 per cento lo ha fatto con un amico, il 40 con un familiare, il 29 con un collega e il 10 con un partner. I democratici sono più propensi dei repubblicani a riferire di aver vissuto una rottura e di esserne stati all’origine, probabilmente anche perché oggi al potere c’è un leader polarizzante come Donald Trump. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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