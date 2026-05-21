Roma-Pellegrini rinnovo in bilico | spunta l’Al-Hilal

Il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma scadrà il 30 giugno e al momento non è stato ancora rinnovato. Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di un possibile interesse da parte di un club saudita, l’Al-Hilal, che avrebbe manifestato interesse per il centrocampista. La situazione contrattuale del giocatore resta in sospeso, con le trattative che non hanno ancora portato a un accordo ufficiale. La società giallorossa e il giocatore sono ancora impegnati nelle discussioni per il rinnovo.

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Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La trattativa per il prolungamento del capitano giallorosso resta congelata a pochi giorni dall'ultima sfida contro il Verona. Il futuro del capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, si tinge di un giallo di mercato a pochissime settimane dalla naturale scadenza del suo rapporto contrattuale, fissata per il prossimo 30 giugno. La trattativa per il rinnovo del centrocampista romano non ha ancora trovato una definizione formale, lasciando aperta l’ipotesi che la sua decennale avventura in maglia giallorossa possa concludersi definitivamente domenica sera dopo la trasferta di Verona, un match dove peraltro il calciatore difficilmente riuscirà a scendere in campo a causa dei recenti problemi fisici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LORENZO PELLEGRINI | INTERVISTA POST ROMA-BOLOGNA Sullo stesso argomento Roma, Pellegrini al bivio: Massara apre al rinnovo del numero 8Il futuro del centrocampo giallorosso si gioca tra le dinamiche di un rinnovo contrattuale imminente e i legami profondi nati con la guida tecnica di... Pellegrini-Roma, gelo rinnovo: il Milan si ritira dalla corsa al capitanoIl futuro di Lorenzo Pellegrini si tinge di giallo mentre il cronometro corre verso la scadenza di contratto con la Roma. #Roma, a che punto è il rinnovo di #Pellegrini? Ecco quando arriverà x.com Rinnovo Pellegrini, ancora nessun vertice in programmaIn casa Roma tiene banco la questione rinnovi: anche Pellegrini è in bilico per la prossima stagione. Le ultime sul numero 7. siamolaroma.it Roma, sotto i riflettori il futuro di Dybala e Pellegrini: la situazioneLa Roma riflette sui rinnovi di Dybala e Pellegrini: tra i problemi fisici e il rendimento altalenante, il loro futuro resta da scrivere ... derbyderbyderby.it