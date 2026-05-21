Roma l’effetto Malen per l’assalto alla Champions

Domani sera a Verona, la Roma affronta una partita decisiva per mantenere la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra capitolina si affida a Donyell Malen, considerato il giocatore più influente in questa fase. La trasferta rappresenta un appuntamento importante per ottenere i punti necessari per consolidare la posizione in classifica. La partita è prevista in serata e vede la formazione romana determinata a sfruttare al massimo questa occasione.

La Roma si affida al suo uomo più determinante, Donyell Malen, nella decisiva trasferta di Verona in programma domenica sera, dove la formazione capitolina cercherà i punti necessari per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Come evidenziato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, l’impatto del centravanti olandese arrivato nel mercato di gennaio ha scardinato i classici scetticismi sulle sessioni di riparazione, trasformando l’efficacia offensiva della squadra e diventando il vero punto fermo attorno al quale la società intende programmare il proprio futuro ad alti livelli. Il rendimento del club giallorosso ha subito una vera e propria metamorfosi statistica dall’innesto dell’ex giocatore dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La ROMA fa MALEN: Prima doppietta

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