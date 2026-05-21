Le qualificazioni di Roland Garros stanno per concludersi, con le ultime partite che determineranno i giocatori ammessi al torneo principale. Le sfide finali si giocano negli ultimi incontri di qualificazione, dove gli atleti si contendono gli ultimi posti disponibili nel tabellone principale. I match sono ormai agli sgoccioli, e i risultati di queste partite determineranno chi avrà accesso alla fase principale del torneo di Parigi. Gli incontri si svolgono sui campi di qualificazione, con l’esito che si deciderà nelle prossime ore.

Qualificazioni Roland Garros alle battute finali: l’analisi e il pronostico dei match che decideranno chi merita un posto nel main draw parigino. Ormai ci siamo: il lungo percorso delle qualificazioni del Roland Garros è arrivato alle battute finali. E, manco a dirlo, sui campi in terra battuta di Parigi la tensione si taglia con il coltello, considerando che in palio c’è il sogno di un posto nel tabellone principale del secondo Slam dell’anno. Il ricchissimo programma di questo venerdì 22 maggio si apre con una sfida interessantissima tra l’esperto spagnolo Roberto Carballes Baena e il boliviano Hugo Dellien. Carballes Baena parte favorito nel testa a testa, forte della sua straordinaria regolarità da fondocampo e di una superiore cilindrata nei tornei del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Roland Garros, o la va o la spacca: ultima chiamata per le qualificazioni

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