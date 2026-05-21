Roccasecca falsa chiamata al 112 | donna denunciata per calunnia e interruzione servizi pubblici

Da frosinonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roccasecca, i carabinieri hanno denunciato una donna del posto alla Procura di Cassino. L’accusa riguarda una falsa chiamata al 112, che ha provocato l’interruzione dei servizi di emergenza. La donna è ritenuta responsabile di aver procurato allarme e di aver calunniato qualcuno. La vicenda riguarda quindi un episodio in cui sono stati coinvolti reati di interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e calunnia. La notizia è stata confermata dagli investigatori locali.

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Recentemente, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR) hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino una donna del luogo, ritenuta responsabile dei reati di “interruzione di pubblico servizio”, “procurato allarme” e “calunnia”.La 60enne è finita nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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