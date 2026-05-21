Roccasecca falsa chiamata al 112 | donna denunciata per calunnia e interruzione servizi pubblici

A Roccasecca, i carabinieri hanno denunciato una donna del posto alla Procura di Cassino. L’accusa riguarda una falsa chiamata al 112, che ha provocato l’interruzione dei servizi di emergenza. La donna è ritenuta responsabile di aver procurato allarme e di aver calunniato qualcuno. La vicenda riguarda quindi un episodio in cui sono stati coinvolti reati di interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e calunnia. La notizia è stata confermata dagli investigatori locali.

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