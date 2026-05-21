Roba inquietante Mattino Cinque Garlasco | scoperta nel pc di Andrea Sempio

Durante la trasmissione Mattino Cinque, è stata annunciata una scoperta inquietante nel computer di un sospettato coinvolto nel caso di Garlasco. La notizia ha riacceso l’attenzione sul procedimento giudiziario, mentre le forze dell’ordine continuano a esaminare i nuovi elementi emersi dalle analisi digitali. Il caso, che ha avuto vasta copertura mediatica, resta al centro dell’interesse pubblico, con aggiornamenti che si susseguono sulle indagini in corso.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, tra nuovi elementi investigativi e analisi sempre più approfondite. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda continua a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori, soprattutto alla luce delle recenti attività della Procura che stanno riaprendo scenari ritenuti, fino a poco tempo fa, ormai consolidati. >> Aurora Ramazzotti presto sposa, ma la scoperta sul super matrimonio: si sa già tutto Al centro della scena ci sono due figure chiave: da una parte Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato, dall’altra Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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