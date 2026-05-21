Rimini già in campo dopo l’impresa A Cividale è tempo di semifinali

Dopo la vittoria importante, la squadra è già tornata in campo e ha festeggiato con i tifosi al ritorno al Flaminio. Ieri mattina si è subito concentrata sulla trasferta, e nel pomeriggio è partita alla volta di Cividale, in Friuli. Questa sera si svolge la prima gara delle semifinali, mentre martedì, poco prima di mezzanotte, si è celebrata un'altra festa al ritorno dei giocatori. La squadra si prepara ora per le sfide che la attendono.

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Martedì, poco prima di mezzanotte, ecco la grande festa coi tifosi al ritorno al Flaminio, ieri mattina subito testa a Cividale, nel pomeriggio partenza per il Friuli, stasera gara1. La Dole è in un frullatore ma testa e cuore stanno benissimo e l’entusiasmo è debordante. Il fisico? Lo si vedrà stasera (20.45) e sabato, di certo Tomassini e compagni vogliono esplorare fino in fondo la possibilità di tornare in finale dopo il ko di un anno fa con Cantù. Le sagome di Lucio Redivo, Deshawn Freeman e Stefano Pillastrini si stagliano all’orizzonte e la Rinascita è pronta a un’altra battaglia. "Cividale? È il viaggio più felice che facciamo, anche se arriva subito dopo gara5 a Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini già in campo dopo l’impresa. A Cividale è tempo di semifinali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video B&F Attraction 2026 - Intervista con Rino Mini, Amm.re Unico di TINNY srl - Acqua Sorgente Sibilla Sullo stesso argomento Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Forza Cividale con i civici per Cividale"Gli aspiranti consiglieri della lista “Forza Cividale con i civici per Cividale” a sostegno del candidato sindaco Attilio VugaROBERTO NOVELLInato il... UEB Cividale travolge Rimini: 6ª vittoria di fila e Playoff direttiLa UEB Cividale ha siglato il proprio pass per i Playoff della Serie A2 durante l’ultima impegnativa sfida casalinga di venerdì sera. Rimini già in campo dopo l’impresa. A Cividale è tempo di semifinaliMartedì, poco prima di mezzanotte, ecco la grande festa coi tifosi al ritorno al Flaminio, ieri mattina subito testa a Cividale, nel pomeriggio partenza per il Friuli, stasera gara1. La Dole è in un ... msn.com Dole da leggenda, Rimini impazzisce per il basket: sbancata Pesaro, ora sogna la finale playoffCentinaia di tifosi in festa davanti al Flaminio per celebrare il colpo playoff della Rbr a Pesaro, i giocatori accolti nella notte come delle star. Giovedì di nuovo in campo a Cividale per gara1 dell ... riminitoday.it