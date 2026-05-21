Rifacimento della segnaletica stradale domenica sera l' avvio dei lavori | le vie interessate dagli interventi
Domenica sera, alle ore 23, inizieranno i lavori di rifacimento della segnaletica stradale in diverse vie principali della città. L’intervento riguarda alcune delle arterie più trafficate e aree urbane, dove saranno eseguite operazioni di aggiornamento e sostituzione della segnaletica esistente. Le strade coinvolte saranno interessate da lavori che si protrarranno nei giorni successivi, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza della viabilità cittadina. La circolazione potrà subire modifiche durante le operazioni.
ANCONA – Prenderanno il via da domenica 24 maggio, a partire dalle ore 23, i lavori di rifacimento della segnaletica stradale in alcune delle principali direttrici urbane e aree di traffico della città. Gli interventi, che comportano una spesa complessiva di 80mila euro, interesseranno in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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