L’Italia si distingue in Europa per il tasso di riciclo delle lattine in alluminio, che raggiunge il 92,8%. Questa percentuale elevata si ottiene senza l’uso del deposito cauzionale, metodo adottato in altri paesi. La pratica del riciclo infinito delle lattine permette di risparmiare energia e di ridurre le emissioni di CO2. Le 65 lattine riciclate ogni secondo costituiscono un esempio di come il sistema di raccolta e riciclo funzioni efficacemente nel Paese.

? Punti chiave Come fa l'Italia a superare l'Europa senza il deposito cauzionale?. Quanto risparmio energetico garantisce il riciclo infinito di queste 65.000 tonnellate?. Dove verranno raccolte le prossime lattine durante i grandi eventi estivi?. Perché il progetto Ogni Lattina Vale punta ai concerti e ai parchi?.? In Breve Recupero di 65.000 tonnellate di imballaggi con risparmio di 205.000 tonnellate di petrolio.. Progetto Ogni Lattina Vale ha recuperato 300.000 lattine durante 26 concerti musicali.. In Calabria il progetto ha coinvolto 100 lidi balneari tramite l'Ente Parchi Marini.. Nuove iniziative previste nel 2026 a Bergamo, Milano, Firenze e durante il Jova Summer Tour. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riciclo alluminio: l’Italia batte l’Europa con il 92,8% delle lattine

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