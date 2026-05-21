Riaprono i Passi dello Stelvio e dell' Umbrail

Dopo aver completato gli interventi di sgombero neve necessari per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità lungo il versante valtellinese della Statale, Anas alle 10 di domani, venerdì 22 maggio, riaprirà al traffico la strada statale 38 "dello Stelvio" dal km 106,860 al km 124. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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