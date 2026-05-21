Riapre chirurgia all' ospedale Andosilla di Civita Castellana | in totale otto posti letto

Oggi l'ospedale Andosilla di Civita Castellana ha riaperto l’area chirurgica dedicata a chirurgia e ortopedia, che comprende otto posti letto situati al primo piano del blocco B. La riapertura prevede un nuovo percorso più funzionale e adeguato per l’accesso al blocco operatorio, con una divisione più netta tra i percorsi degli operatori e quelli dei pazienti. L’intervento si inserisce nell’ambito di interventi di riqualificazione della struttura sanitaria.

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