Rhodense 31 alloggi popolari | Ossigeno per le famiglie Ma il Sicet | Non è sufficiente
Aler e altri enti hanno reso disponibili trentuno alloggi popolari nel quartiere rhodense, offrendo una soluzione abitativa a molte famiglie. La possibilità di accesso a queste abitazioni viene presentata come un aiuto concreto, ma il rappresentante del Sicet ha dichiarato che queste unità non sono sufficienti a coprire le esigenze della domanda. La questione degli alloggi pubblici continua a suscitare attenzione tra le famiglie in cerca di sistemazioni adeguate.
Trentuno alloggi Sap (Servizi Abitativi Pubblici) messi a disposizione da Aler e dalle amministrazioni comunali del rhodense: da lunedì apre l’avviso per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi e contestualmente sarà attivato lo sportello in via Meda 30 a Rho, dove i cittadini potranno ricevere informazioni e assistenza. "Questo sportello informativo, in un luogo specializzato in cui è possibile essere accompagnati durante tutto l’anno per le esigenze legate al tema casa – spiega l’assessore alle Politiche sociali di Rho Paolo Bianchi –. Il nuovo bando darà possibilità ad alcune famiglie di risolvere il problema abitativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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