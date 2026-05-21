Rhodense 31 alloggi popolari | Ossigeno per le famiglie Ma il Sicet | Non è sufficiente

Aler e altri enti hanno reso disponibili trentuno alloggi popolari nel quartiere rhodense, offrendo una soluzione abitativa a molte famiglie. La possibilità di accesso a queste abitazioni viene presentata come un aiuto concreto, ma il rappresentante del Sicet ha dichiarato che queste unità non sono sufficienti a coprire le esigenze della domanda. La questione degli alloggi pubblici continua a suscitare attenzione tra le famiglie in cerca di sistemazioni adeguate.

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