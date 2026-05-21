Rescaldina donna di 64 anni in bici travolta da un furgone | è grave

Una donna di 64 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Rescaldina, in provincia di Milano, dopo essere stata investita da un furgone mentre si trovava in bicicletta. L'incidente è avvenuto in via Prealpi, nel momento in cui la ciclista stava pedalando lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

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Rescaldina (Milano), 21 maggio 2026 – Una ciclista di 64 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Rescaldina in seguito a uno scontro con un mezzo per la raccolta del vetro in via Prealpi. Il veicolo coinvolto appartiene a una società che opera sul territorio per conto di Aemme Linea Ambiente. La dinamica . L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta dal furgoncino durante le operazioni di raccolta. L'esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Le condizioni della ciclista sono apparse subito gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rescaldina, donna di 64 anni in bici travolta da un furgone: è grave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lecce, donna travolta da un furgone: lesioni cerebrali dopo l’urto?? Cosa sapere Una donna di 71 anni viene investita da un furgone a Campi Salentina martedì 28 aprile. Leggi anche: Attraversa la ciclabile fuori dalle strisce. Travolta da una bici, grave al Niguarda Rescaldina, donna di 64 anni in bici travolta da un furgone: è graveL'incidente è accaduto questa mattina, 21 maggio, in via Prealpi. Al volante del mezzo un dipendente dell’azienda incaricata della raccolta del vetro ... ilgiorno.it Incidente nel Milanese, travolta da un camion dei rifiuti: gravissimaÈ successo a Rescalda, frazione di Rescaldina nella mattinata di giovedì 21 maggio. Grave una donna di 64 anni ... milanotoday.it