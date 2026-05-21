Renaissance in Economics 2026 | 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole dell' economia
A Roma si è conclusa la terza edizione di Renaissance in Economics, conferenza internazionale dedicata alla ricerca economica. Circa 280 ricercatori provenienti da diversi paesi hanno partecipato all’evento, che si è tenuto nel capoluogo italiano. Durante l’incontro sono stati presentati numerosi studi e approfondimenti su temi legati alle politiche economiche, alle teorie finanziarie e alle sfide globali. La conferenza si è svolta nel corso di diversi giorni, coinvolgendo esperti e accademici di vari settori.
Si è chiusa a Roma la terza edizione di Renaissance in Economics, la conferenza internazionale promossa da NeXt Nuova Economia per Tutti che riunisce ogni anno ricercatori, imprese e istituzioni attorno a una sfida comune: costruire una scienza economica capace di rispondere alle grandi crisi del nostro tempo. L'edizione 2026 ha stabilito un record: oltre 280 relatori da cinque continenti e oltre 60 università, 220 contributi scientifici raccolti nel volume From Seeds to Forest, sei università italiane coinvolte negli eventi pre-conference con più di 500 studenti. La ricerca presentata dimostra con modelli sperimentali che i... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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