Renaissance in Economics 2026 | 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole dell' economia

A Roma si è conclusa la terza edizione di Renaissance in Economics, conferenza internazionale dedicata alla ricerca economica. Circa 280 ricercatori provenienti da diversi paesi hanno partecipato all’evento, che si è tenuto nel capoluogo italiano. Durante l’incontro sono stati presentati numerosi studi e approfondimenti su temi legati alle politiche economiche, alle teorie finanziarie e alle sfide globali. La conferenza si è svolta nel corso di diversi giorni, coinvolgendo esperti e accademici di vari settori.

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Si è chiusa a Roma la terza edizione di Renaissance in Economics, la conferenza internazionale promossa da NeXt Nuova Economia per Tutti che riunisce ogni anno ricercatori, imprese e istituzioni attorno a una sfida comune: costruire una scienza economica capace di rispondere alle grandi crisi del nostro tempo. L'edizione 2026 ha stabilito un record: oltre 280 relatori da cinque continenti e oltre 60 università, 220 contributi scientifici raccolti nel volume From Seeds to Forest, sei università italiane coinvolte negli eventi pre-conference con più di 500 studenti. La ricerca presentata dimostra con modelli sperimentali che i... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Renaissance in Economics 2026: 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole dell'economia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Renaissance in Economics 2026: 62 università e 260 ricercatori e ricercatrici da tutto il mondo si incontrano a Roma per ridisegnare la nuova economia globaleTorna a Roma, nella sua terza edizione, Renaissance in Economics: la conferenza internazionale che riunisce economisti di fama mondiale, ricercatori... Renaissance in Economics 2026: 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole dell'economiaSi è chiusa a Roma la terza edizione di Renaissance in Economics, la conferenza internazionale promossa da NeXt Nuova Economia per Tutti che ... iltempo.it Il 14 e il 15 maggio torna a Roma Renaissance in Economics 2026Torna Renaissance in Economics, la conferenza internazionale in cui si incontrano a Roma economisti di fama mondiale, ricercatori e ricercatrici, istituzioni e rappresentanti della società civile per ... tg24.sky.it Oggi alla conferenza Renaissance in Economics, nella sessione parallel Beyond the Invisible Hand: How Can Complexity Science Help the Civil Economy Visibly? terrò un intervento dal titolo Dalla politica economica alla scienza del culto dei cargo in cui a x.com