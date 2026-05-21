Remo Salvadori se l’arte è un processo esoterico

Remo Salvadori è scomparso ieri all’età di [età]. La sua opera si distingue per l’uso di elementi come una betulla a tre tronchi inserita in un cerchio metallico, accompagnata da una fontanella con una forma geometrica. Questi elementi sono stati collocati in spazi pubblici, creando installazioni riconoscibili e distintive. La sua produzione artistica si caratterizza per l’impiego di materiali e simboli che richiamano concetti di natura e geometria. La sua morte ha suscitato reazioni tra chi ha seguito il suo lavoro.

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Una betulla a tre tronchi – in un cerchio metallico con una fontanella geometrica di fronte – è la sintesi viva dell’opera di Remo Salvadori, scomparso l’altro ieri all’età di 79 anni. Aveva piantato il germoglio, circa dieci anni fa, nel cortile della Galleria Christian Stein a Pero, misurando la relazione tra artificio e natura, tempo e spazio. Battitore libero, Salvadori attraversa gli anni Settanta senza uniformarsi né al concettuale né all’arte povera. Rimane in quella zona autonoma, tra forma e spiritualità, dove gravitano anche figure come Ettore Spalletti e Marco Bagnoli. IL CERCHIO, il quadrato, il triangolo ricorrono in tutto il suo percorso, tra la terra, le stelle e le tazze colorate. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Remo Salvadori, se l’arte è un processo esoterico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: È morto Remo Salvadori, protagonista dell’arte italiana contemporanea Addio a Remo Stecconi, tra i fondatori della storica pizzeria Remo a Testaccio a RomaMorto lo storico fondatore della Pizzeria “Remo a Testaccio”, divenuta famosa nel rione per la pizza bassa e scrocchiarella. #recensioni Alice Cattaneo, Elisabetta Di Maggio, Remo Salvadori. Molteplice senza disordine at Fondazione Sabe per l’arte, Ravenna juliet-artmagazine.com/alla-fondazion… x.com Addio a Remo Salvadori. Morto a 79 anni lo scultore meditativoÈ morto a 79 anni l Remo Salvadori, figura appartata ma centrale della ricerca artistica italiana dagli anni Settanta a oggi. Nato nel 1947 a Cerreto Guidi, in Toscana, viveva e lavorava a Milano dal ... ilgiornaledellarte.com Remo Salvadori, l’addio sottovoce di un vero artistaNato nel 1947 l'artista toscano occupa uno spazio importante nel panorama dell’arte concettuale. Ha portato avanti a partire dagli anni Settanta una ricerca sull’interazione tra l’osservatore e la nat ... corriere.it