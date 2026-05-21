Remo Salvadori se l’arte è un processo esoterico
Remo Salvadori è scomparso ieri all’età di [età]. La sua opera si distingue per l’uso di elementi come una betulla a tre tronchi inserita in un cerchio metallico, accompagnata da una fontanella con una forma geometrica. Questi elementi sono stati collocati in spazi pubblici, creando installazioni riconoscibili e distintive. La sua produzione artistica si caratterizza per l’impiego di materiali e simboli che richiamano concetti di natura e geometria. La sua morte ha suscitato reazioni tra chi ha seguito il suo lavoro.
Una betulla a tre tronchi – in un cerchio metallico con una fontanella geometrica di fronte – è la sintesi viva dell’opera di Remo Salvadori, scomparso l’altro ieri all’età di 79 anni. Aveva piantato il germoglio, circa dieci anni fa, nel cortile della Galleria Christian Stein a Pero, misurando la relazione tra artificio e natura, tempo e spazio. Battitore libero, Salvadori attraversa gli anni Settanta senza uniformarsi né al concettuale né all’arte povera. Rimane in quella zona autonoma, tra forma e spiritualità, dove gravitano anche figure come Ettore Spalletti e Marco Bagnoli. IL CERCHIO, il quadrato, il triangolo ricorrono in tutto il suo percorso, tra la terra, le stelle e le tazze colorate. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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