A Reggio, il leader di un partito di centrodestra ha partecipato a un comizio in piazza e ha espresso il sostegno al candidato sindaco del centrodestra. La presenza si è concentrata sulla presentazione delle proposte per le periferie e l’Aterp, con annunci di interventi specifici in queste zone. La questione del supporto proveniente da livelli nazionali si inserisce nel dibattito locale, lasciando aperti alcuni interrogativi sulle ripercussioni future di questa alleanza. La campagna elettorale si intensifica in vista delle prossime consultazioni amministrative.

? Domande chiave Come influirà il sostegno nazionale sulla candidatura di Cannizzaro?. Quali interventi concreti sono previsti per le periferie e l'Aterp?. Come verrà garantita la sicurezza urbana contro la criminalità organizzata?. Perché il governo punta sul rilancio dell'aeroporto di Reggio?.? In Breve Partecipazione di Giovanni Donzelli e Arianna Meloni per rafforzare il progetto elettorale.. Priorità su scalo aeroportuale, gestione risorse Argillà e 110 alloggi Aterp.. Piano per la sicurezza urbana con rafforzamento di polizia e carabinieri.. Impegno contro la 'ndrangheta tramite riposizionamento Agenzia beni confiscati in città.. Ieri pomeriggio in Piazza Camagna a Reggio Calabria la sottosegretaria Wanda Ferro ha ribadito il sostegno di Fratelli d’Italia alla candidatura di Francesco Cannizzaro per la carica di sindaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, Ferro in piazza: FdI sostiene Cannizzaro per il sindaco

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